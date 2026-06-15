Файзуллаев: «Смотрел почти каждый матч ЦСКА в прошлом сезоне»
Полузащитник сборной Узбекистана и экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в интервью «СЭ» рассказал, что продолжает следить за играми армейцев после перехода в «Истанбул Башахшехир».
— С кем-то из ЦСКА поддерживаете отношения?
— Да, и со многими. Общаемся с Лукиным, Кисляком, Мойзесом, Гуарирапой, Давилой, Круговым... Ребята желают удачи и чтобы хорошо выступил. Вчера вот Мойзес написал.
— Следили вообще за ЦСКА в этом сезоне?
— Почти каждый матч смотрел!
— Ого.
— Если у меня есть время, обязательно смотрю, поддерживаю. Конечно, ЦСКА — команда, которая дала мне возможность зацепиться в сборной, открыла новые перспективы для меня. Всегда буду благодарен клубу, товарищам по команде, тренерам и обязательно болельщикам, потому что они очень сильно поддерживали и тепло приняли меня. Спасибо им большое.
— Первый сезон в ЦСКА у вас получился замечательный. А по ходу второго Марко Николич начал перестраивать тактику, и в его новой схеме с ромбом места вам не нашлось.
— Да, уже во втором круге. В первом, думаю, играл на хорошем уровне, забивал, отдавал — по-моему, 3+6. Потому что выходил на своей позиции. Но потом, после сборов, тренер поменял тактику, я стал играть в полузащите ромбом, и мне было неудобно. Но тогда я тоже многому научился, в частности возвращаться в защиту и помогать ей. Какой-то плюс есть, но все равно такая ситуация чуть мешала развиваться.
— Это тоже повлияло на ваше решение уйти?
— Это было одной из причин. А еще просто уже чувствовал, что надо сделать следующий шаг.
Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 по июль 2025 года. Хавбек провел за армейцев 72 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 22 результативные передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1