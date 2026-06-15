Файзуллаев: «Смотрел почти каждый матч ЦСКА в прошлом сезоне»

Полузащитник сборной Узбекистана и экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в интервью «СЭ» рассказал, что продолжает следить за играми армейцев после перехода в «Истанбул Башахшехир».

— С кем-то из ЦСКА поддерживаете отношения?

— Да, и со многими. Общаемся с Лукиным, Кисляком, Мойзесом, Гуарирапой, Давилой, Круговым... Ребята желают удачи и чтобы хорошо выступил. Вчера вот Мойзес написал.

— Следили вообще за ЦСКА в этом сезоне?

— Почти каждый матч смотрел!

— Ого.

— Если у меня есть время, обязательно смотрю, поддерживаю. Конечно, ЦСКА — команда, которая дала мне возможность зацепиться в сборной, открыла новые перспективы для меня. Всегда буду благодарен клубу, товарищам по команде, тренерам и обязательно болельщикам, потому что они очень сильно поддерживали и тепло приняли меня. Спасибо им большое.

— Первый сезон в ЦСКА у вас получился замечательный. А по ходу второго Марко Николич начал перестраивать тактику, и в его новой схеме с ромбом места вам не нашлось.

— Да, уже во втором круге. В первом, думаю, играл на хорошем уровне, забивал, отдавал — по-моему, 3+6. Потому что выходил на своей позиции. Но потом, после сборов, тренер поменял тактику, я стал играть в полузащите ромбом, и мне было неудобно. Но тогда я тоже многому научился, в частности возвращаться в защиту и помогать ей. Какой-то плюс есть, но все равно такая ситуация чуть мешала развиваться.

— Это тоже повлияло на ваше решение уйти?

— Это было одной из причин. А еще просто уже чувствовал, что надо сделать следующий шаг.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 по июль 2025 года. Хавбек провел за армейцев 72 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 22 результативные передачи.