«Локомотив» продлил контракт с Раковым до 2030 года

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Вадимом Раковым.

Новое соглашение между московским клубом и 21-летним вингером рассчитано до конца июня 2030 года.

Раков является воспитанником «Локомотива». За основную команду он провел 46 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

С июля 2025 года футболист на правах аренды выступал за «Крылья Советов». 15 апреля железнодорожники объявили о досрочном возвращении игрока из самарского клуба из-за полученной травмы. В сезоне-2025/26 на счету Ракова 11 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 5 забитыми мячами и 2 передачами.

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