Тренер Булойчик вернулся в штаб «Балтики»

«Балтика» объявила о возвращении тренера Артема Булойчика в штаб.

Специалист работал в калининградской команде в течение двух сезонов. С июня 2022 года по 18 июня 2024 года Булойчик входил в тренерский штаб Сергея Игнашевича.

С апреля 2025-го по июнь 2026-го 33-летний белорус работал главным тренером «Шинника».

«Балтика» в сезоне-2025/26 набрала 46 очков и заняла шестое место в таблице РПЛ.