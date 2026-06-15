Тимощук рассказал, что получил звание ЗМС Украины за победу с «Зенитом»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что звание заслуженного мастера спорта Украины было присвоено ему за победу в составе российской команды. В марте 2025 года министерство молодежи и спорта Украины объявило о лишении бывшего футболиста званий мастера спорта и заслуженного мастера спорта.

47-летний специалист заявил, что в нынешних реалиях отношение ко нему нынешних властей его страны не изменится.

«Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле, — приводит РИА Новости слова Тимощука. — Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА».

Он подчеркнул, что никто не имел права лишать его заработанного за долгую карьеру и, прежде всего, тренерской лицензии.

«Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства», — добавил Тимощук.

В марте 2022 года решением контрольно-дисциплинарной комиссии Украинской ассоциации футбола (УАФ) Тимощука лишили титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, а также тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ. В декабре 2024-го CAS постановил, что специалист не может быть лишен титулов украинской стороной.

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