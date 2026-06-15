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Тимощук рассказал, что получил звание ЗМС Украины за победу с «Зенитом»

Анатолий Тимощук.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что звание заслуженного мастера спорта Украины было присвоено ему за победу в составе российской команды. В марте 2025 года министерство молодежи и спорта Украины объявило о лишении бывшего футболиста званий мастера спорта и заслуженного мастера спорта.

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47-летний специалист заявил, что в нынешних реалиях отношение ко нему нынешних властей его страны не изменится.

«Только человека нельзя лишить того, что он заработал своим трудом и стремлением к победе на футбольном поле, — приводит РИА Новости слова Тимощука. — Звание заслуженного мастера спорта Украины мне вообще присвоили за победу «Зенита» в Кубке УЕФА».

Он подчеркнул, что никто не имел права лишать его заработанного за долгую карьеру и, прежде всего, тренерской лицензии.

«Рад, что CAS встал на мою сторону и справедливость восторжествовала. Для меня это был вопрос чести и достоинства», — добавил Тимощук.

В марте 2022 года решением контрольно-дисциплинарной комиссии Украинской ассоциации футбола (УАФ) Тимощука лишили титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, а также тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ. В декабре 2024-го CAS постановил, что специалист не может быть лишен титулов украинской стороной.

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Источник: РИА Новости
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Анатолий Тимощук
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Динамо Мх

 5
П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

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Юрий Горшков

Крылья Советов

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Георгий Мелкадзе
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Матеус Рейс
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