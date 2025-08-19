Пиняев: «Батраков — большой талант, поддерживает свою результативность. Очень рад за него»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев оценил игру своего одноклубника Алексея Батракова в сезоне-2025/26.

В этом сезоне Батраков забил 8 голов в 7 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

— Есть ли у вас спор с Батраковым насчет результативных действий?

— У нас никакого пари нет. Так как у меня сейчас нет возможности помогать на поле, поддерживаю команду с трибуны. Леша — большой талант и он поддерживает свою результативность, мы помогаем ему для этого. Очень рад за него, пусть продолжает в том же духе, — сказал Пиняев «СЭ» в рамках Fonbase.

Батраков — воспитанник «Локомотива». 20-летний россиянин забил 24 гола и сделал 10 результативных передач в 50 играх за основную команду железнодорожников.