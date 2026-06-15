«Балтика» не стала продлевать аренду форварда Ласерды

«Балтика» объявила об уходе нападающего Дерика Ласерды.

Калининградская команда не стала продлевать аренду бразильца у «Куябы», которая была рассчитана до конца сезона-2025/26.

26-летний форвард провел в чемпионате России 7 матчей и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

По итогам сезона РПЛ-2025/26 «Балтика» набрала 46 очков и заняла шестое место в турнирной таблице.