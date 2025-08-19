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19 августа 2025, 17:12

В «Истанбуле» сообщили, что перевели ЦСКА все деньги за трансфер Файзуллаева

Микеле Антонов
Корреспондент
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пресс-службе «Истанбул Башакшехира» сообщили «СЭ» о переводе денег за трансфер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Проблема была решена. Деньги переведены», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА получит деньги за переход 21-летнего узбека одним траншем. Файзуллаев перешел в «Истанбул Башакшехир» за 7,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт с турецким клубом до конца июня 2030 года.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что проблема с переводом средств была решена.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года по июль 2025 года. Хавбек забил 8 голов и сделал 22 результативные передачи в 72 матчах за армейцев во всех турнирах.

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Аббосбек Файзуллаев
Футбол
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ФК Истанбул Башакшехир
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
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Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

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Ахмат

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