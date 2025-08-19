В «Истанбуле» сообщили, что перевели ЦСКА все деньги за трансфер Файзуллаева

В пресс-службе «Истанбул Башакшехира» сообщили «СЭ» о переводе денег за трансфер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Проблема была решена. Деньги переведены», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что ЦСКА получит деньги за переход 21-летнего узбека одним траншем. Файзуллаев перешел в «Истанбул Башакшехир» за 7,5 миллиона евро. Футболист подписал контракт с турецким клубом до конца июня 2030 года.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что проблема с переводом средств была решена.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 года по июль 2025 года. Хавбек забил 8 голов и сделал 22 результативные передачи в 72 матчах за армейцев во всех турнирах.