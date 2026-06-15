Суд Амстердама 16 июня огласит решение по запросам защиты Промеса

Апелляционный суд Амстердама 16 июня объявит решение по ходатайствам, поданным адвокатами бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса на досудебном слушании, сообщает пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.

«Адвокаты Промеса на предварительном слушании подали несколько новых ходатайств в рамках расследования. Завтра в 15.00 будет оглашено решение по их запросам», — цитирует Бурлесон ТАСС.

По словам Бурлесон, Промес не присутствовал на досудебном слушании 12 июня. Следующее заседание назначено на сентябрь и также будет формальным.

Нидерландцу предъявлены обвинения в нападении с ножом на двоюродного брата и контрабанде наркотиков. На заседании 12 июня адвокат спортсмена заявил, что защита просит провести судебно-психиатрическую экспертизу.

По словам представителя защиты, у Промеса есть «серьезные личностные нарушения». Экспертиза должна, в частности, определить, как на психическое состояние футболиста повлияло задержание в Дубае перед экстрадицией в Нидерланды.

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