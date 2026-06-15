Источник: «Бетису» и «Севилье» предложили подписать Угальде из «Спартака»

Посредники нападающего «Спартака» Манфреда Угальде предложили услуги футболиста клубам испанской Ла лиги, сообщает Metaratings.

По информации источника, среди этих клубов есть «Бетис» и «Севилья». Утверждается, что возможный трансфер усложняется из-за ЧМ-2026 — руководители большинства клубов хотят оценить игру потенциальных новичков на турнире.

Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» в январе 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи. В общей сложности на счету 24-летнего костариканца 27 забитых мячей и 10 голевых передач в 90 матчах за красно-белых.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 12 миллионов евро. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года.

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