Мусагалиев считает возможный уход Барко из «Спартака» потерей: «Это один из командообразующих игроков»

Известный комик, президент медиафутбольного клуба ФК «10» и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев поделился с «СЭ» мнением о возможном уходе полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

«Это будет большой потерей. Это один из командообразующих игроков. Но насильно мил не будешь. Если человек изъявил желание уйти, нет смысла его держать», — сказал Мусагалиев «СЭ».

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт.

По информации российских и зарубежных СМИ, летом 2026 года 27-летний футболист может покинуть российский клуб. Интерес к игроку проявляют клубы из Аргентины и Бразилии.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах.