Сперцяна признали лучшим игроком сезона в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком команды в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний футболист набрал 35,26 процента голосов среди болельщиков «быков». В прошедшем сезоне он провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач.

Вторым в голосовании стал форвард Джон Кордоба (27,04 процента), третьим — голкипер Станислав Агкацев (15,70).

В сезоне-2025/26 «Краснодар» с 66 очками занял второе место в РПЛ, отстав от «Зенита» на два очка. Также команда Мурада Мусаева дошла до суперфинала FONBET Кубка России, где уступила «Спартаку» (1:1, пенальти 3:4).

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