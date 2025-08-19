Пиняев об отказе перейти в ЦСКА: «Чувствую, что могу приносить пользу «Локомотиву»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему отказался переходить в ЦСКА.

23 июля сообщалось, что армейцы предложили 900 миллионов рублей за 20-летнего россиянина — эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных. Позднее стало известно, что футболист отклонил предложение красно-синих.

— Не можем не спросить. Всех фанатов волновала история, когда ЦСКА активировал опцию твоего выкупа. Решение зависело только от тебя. Что ты в этот момент думал? Были ли мысли, что ты будешь не в «Локомотиве»?

— Ну, вы же видите, — сказал Пиняев в рамках пресс-подхода на FONBASE. - Все хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста «Локомотива» даю это интервью? Поэтому, вопросы излишни, я думаю, на эту тему.

— Верно ли, что именно ты принимал решение по ЦСКА?

— Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу приносить пользу, помогать бороться за цели команды.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 1 гол в 2 матчах за железнодорожников.