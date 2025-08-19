Пиняев об отказе перейти в ЦСКА: «Чувствую, что могу приносить пользу «Локомотиву»
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему отказался переходить в ЦСКА.
23 июля сообщалось, что армейцы предложили 900 миллионов рублей за 20-летнего россиянина — эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных. Позднее стало известно, что футболист отклонил предложение красно-синих.
— Не можем не спросить. Всех фанатов волновала история, когда ЦСКА активировал опцию твоего выкупа. Решение зависело только от тебя. Что ты в этот момент думал? Были ли мысли, что ты будешь не в «Локомотиве»?
— Ну, вы же видите, — сказал Пиняев в рамках пресс-подхода на FONBASE. - Все хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста «Локомотива» даю это интервью? Поэтому, вопросы излишни, я думаю, на эту тему.
— Верно ли, что именно ты принимал решение по ЦСКА?
— Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу приносить пользу, помогать бороться за цели команды.
Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 1 гол в 2 матчах за железнодорожников.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|13
|4
|2
|39-13
|43
|
2
|Зенит
|19
|12
|6
|1
|35-12
|42
|
3
|Локомотив
|19
|11
|7
|1
|41-24
|40
|
4
|ЦСКА
|19
|11
|3
|5
|30-18
|36
|
5
|Балтика
|19
|9
|8
|2
|24-8
|35
|
6
|Спартак
|19
|9
|5
|5
|29-25
|32
|
7
|Ахмат
|19
|7
|4
|8
|23-25
|25
|
8
|Динамо
|19
|6
|6
|7
|31-26
|24
|
9
|Рубин
|19
|6
|5
|8
|17-24
|23
|
10
|Акрон
|19
|5
|6
|8
|22-28
|21
|
11
|Ростов
|19
|5
|6
|8
|16-22
|21
|
12
|Динамо Мх
|19
|4
|6
|9
|10-22
|18
|
13
|Кр. Советов
|19
|4
|5
|10
|20-37
|17
|
14
|Оренбург
|19
|3
|6
|10
|19-29
|15
|
15
|Пари НН
|19
|4
|2
|13
|13-30
|14
|
16
|Сочи
|19
|2
|3
|14
|18-44
|9
|7.03
|16:45
|Ростов – Балтика
|- : -
|7.03
|19:00
|Пари НН – Сочи
|- : -
|8.03
|12:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|8.03
|14:30
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|8.03
|17:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|8.03
|19:30
|ЦСКА – Динамо
|- : -
|9.03
|16:30
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|9.03
|19:00
|Спартак – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|11
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|10
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|9
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|17
|1
|7
|
|
Йонуц Неделчару
Акрон
|17
|1
|4