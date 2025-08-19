Футбол
19 августа 2025, 21:00

Пиняев об отказе перейти в ЦСКА: «Чувствую, что могу приносить пользу «Локомотиву»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Сергей Пиняев (слева) в матче против ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев объяснил, почему отказался переходить в ЦСКА.

23 июля сообщалось, что армейцы предложили 900 миллионов рублей за 20-летнего россиянина — эта сумма прописана в контракте игрока в качестве отступных. Позднее стало известно, что футболист отклонил предложение красно-синих.

— Не можем не спросить. Всех фанатов волновала история, когда ЦСКА активировал опцию твоего выкупа. Решение зависело только от тебя. Что ты в этот момент думал? Были ли мысли, что ты будешь не в «Локомотиве»?

— Ну, вы же видите, — сказал Пиняев в рамках пресс-подхода на FONBASE. - Все хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста «Локомотива» даю это интервью? Поэтому, вопросы излишни, я думаю, на эту тему.

— Верно ли, что именно ты принимал решение по ЦСКА?

— Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в «Локомотиве». Чувствую, что могу приносить пользу, помогать бороться за цели команды.

Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2025/26 хавбек забил 1 гол в 2 матчах за железнодорожников.

Илья Самошников, Даниэль Руис, Алиссон и&nbsp;Лечи Садулаев.«Спартак» ищет защитника, ЦСКА подписывает легионеров, кого еще возьмут «Зенит» и «Динамо». Таблица трансферов РПЛ

Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
    • В ЦСКА рассказали подробности трансфера Файзуллаева в «Истанбул Башакшехир»

    Пиняев: «Остался в «Локомотиве» не из-за мыслей о Европе, а желания приносить пользу команде»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 19 13 4 2 39-13 43
    2
    		 Зенит 19 12 6 1 35-12 42
    3
    		 Локомотив 19 11 7 1 41-24 40
    4
    		 ЦСКА 19 11 3 5 30-18 36
    5
    		 Балтика 19 9 8 2 24-8 35
    6
    		 Спартак 19 9 5 5 29-25 32
    7
    		 Ахмат 19 7 4 8 23-25 25
    8
    		 Динамо 19 6 6 7 31-26 24
    9
    		 Рубин 19 6 5 8 17-24 23
    10
    		 Акрон 19 5 6 8 22-28 21
    11
    		 Ростов 19 5 6 8 16-22 21
    12
    		 Динамо Мх 19 4 6 9 10-22 18
    13
    		 Кр. Советов 19 4 5 10 20-37 17
    14
    		 Оренбург 19 3 6 10 19-29 15
    15
    		 Пари НН 19 4 2 13 13-30 14
    16
    		 Сочи 19 2 3 14 18-44 9
