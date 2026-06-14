Нападающий «Спартака» Угальде женился

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде женился, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Манфред и его возлюбленная Жосселин сыграли свадьбу. Счастья молодым!» — говорится в заявлении клуба.

Угальде выступает за московский клуб с января 2024 года. В прошедшем сезоне на его счету 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. В составе «Спартака» он стал победителем FONBET Кубка России.

Контракт 24-летнего костариканца с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

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