Азамат Мусагалиев верит в чемпионство «Спартака» в следующем году: «Не было ни одного сезона, когда я не верил»

Известный комик, президент медиафутбольного клуба ФК «10» и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев в комментарии «СЭ» оценил вероятность чемпионства красно-белых в сезоне 2026/27.

— Верите ли вы, что «Спартак» в следующем сезоне станет чемпионом?

— Конечно. Не было ни одного сезона, когда я не верил в это. Верю, что «Спартак» в лучших традициях заберет золото. Спустя почти 10 лет.

В последний раз «Спартак» становился чемпионом страны в сезоне 2016/17.