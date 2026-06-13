Азамат Мусагалиев сравнил Карседо с главным тренером своего клуба ФК «10» Лактионовым: «Прослеживается аура»

Президент медиафутбольного клуба «10», известный комик и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев поделился с «СЭ» мнением о работе главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Конечно, последние события, такие, как выигранный кубок России, меня радуют. Карседо до этого момента работал в «Пафосе». Там же работал нынешний главный тренер ФК «10» Денис Лактионов. Вижу ли я связь в этом? Честно говоря, прослеживается невидимая, неосязаемая аура. Есть схожести в характерах тренеров, отношения футболистов к ним. Может, я слишком романтизирую. Схожестью также является, что Карседо взял команду, не сделал ни одного трансфера и привел к титулу. У нас ровно такая же история. Меня могут поднять на смех после этих слов, но это мои личные ощущения», — сказал Мусагалиев «СЭ».

52-летний Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Под руководством испанского специалиста красно-белые в сезоне-2025/26 выиграли Кубок России и заняли четвертое место в РПЛ с 52 очками в 30 матчах.

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