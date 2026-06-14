Колосков сравнил уровень ЧМ-2026 с РПЛ: «Суета, стыки и сплошные нарушения»
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» мнением о чемпионате мира-2026.
«Даже не буду смотреть. До плей-офф там смотреть нечего. Видел несколько первых таймов некоторых матчей — утомился. Там нечего смотреть, нет мастерства. Вот как в РПЛ — суета, стыки и сплошные нарушения. Для меня, ожидаемо, чемпионат мира начался очень посредственно», — сказал Колосков «СЭ».
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире выступают 48 сборных.
(Давид Петросян)
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