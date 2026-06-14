Сперцян поблагодарил болельщиков за признание лучшим игроком сезона в «Краснодаре»

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян отреагировал на признание лучшим игроком клуба в сезоне-2025/26.

«Спасибо всем болельщикам за поддержку и доверие!» — написал спортсмен в своем Telegram-канале.

Хавбек набрал 35,26 процента голосов среди болельщиков «быков», обогнав нападающего Джона Кордобу (27,04 процента) и голкипера Станислава Агкацева (15,70 процента).

В прошедшем сезоне на счету 26-летнего футболиста 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 17 результативных передач.