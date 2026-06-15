В Черкизово состоится детский интенсив «Локо Лето»

С 29 июня по 26 июля на территории «РЖД Арены» состоится футбольный интенсив для детей 2013-2019 годов рождения . На протяжении недели ребята соответствующего возраста будут заниматься под наблюдением тренеров академии «Локомотива» с лицензией УЕФА. Помимо ежедневного развивая технико-тактических навыков, у юных игроков появится шанс поработать с ментально-когнитивным отделом академии, посетить гимнастический центр и провести время со сверстниками на свежем воздухе или знакомясь с киберспортом и фиджитал-футболом.

Также участников интенсива ждут встречи и автограф-сессии с футболистами, тренерами и ветеранами ФК «Локомотив», а по по окончании смены состоится вручение сертификата на специальной церемонии, сообщает официальный сайт железнодорожников.