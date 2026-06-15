«Каролина» забросила «Вегасу» три безответные шайбы и выиграла Кубок Стэнли

«Каролина» в гостях победила «Вегас» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились нападающие Тэйлор Холл, Джексон Блэйк и Николай Элерс (в пустые ворота).

«Каролина» в серии до четырех побед одержала победу со счетом 4-2 и завоевала Кубок Стэнли.

Обладателями трофея в составе команды из Роли стали россияне — вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Хоккеисты из России стали чемпионами НХЛ 11-й сезон подряд.

«Каролина» выиграла Кубок Стэнли во второй раз в истории — ранее она побеждала в 2006 году.

НХЛ. Плей-офф. Финал. Матч №6

15 июня, 03:00. T-Mobile Arena (Парадайс) Вегас Каролина

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