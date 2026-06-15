Полузащитник «Оренбурга» Бубанья ушел в аренду в румынский «Рапид» с правом выкупа
«Оренбург» объявил о переходе полузащитника Владана Бубаньи на правах аренды в «Рапид» из Бухареста.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. В сделку включено право выкупа. Ранее 27-летний черногорец провел вторую часть сезона-2025/26 в аренде в хорватском «Осиеке».
Летом 2025 года Бубанья перешел в «Оренбург» из боснийского «Сараево». Он провел за команду 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Источник: ФК «Оренбург»
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|
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|2
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|
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|4
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|
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|0
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|
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|
14
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|9
|1
|4
|4
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|
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|Ростов – Акрон
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|10.10
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|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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Зенит
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|
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
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|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
|
Юрий Горшков
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|Ж
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|1
|1
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