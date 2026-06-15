Полузащитник «Оренбурга» Бубанья ушел в аренду в румынский «Рапид» с правом выкупа

«Оренбург» объявил о переходе полузащитника Владана Бубаньи на правах аренды в «Рапид» из Бухареста.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. В сделку включено право выкупа. Ранее 27-летний черногорец провел вторую часть сезона-2025/26 в аренде в хорватском «Осиеке».

Летом 2025 года Бубанья перешел в «Оренбург» из боснийского «Сараево». Он провел за команду 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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