Файзуллаев — о возвращении в ЦСКА: «Сейчас это было бы неправильным решением»

Полузащитник сборной Узбекистана и экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в интервью «СЭ» рассказал, что не рассматривает возможность возвращения в московскую команду.

— Расскажите о сезоне в турецком «Истанбул Башакшехире» после того, как уехали из ЦСКА. Как вы вообще туда перешли и не жалеете ли об этом, учитывая, что дважды пропускали длительные отрезки из-за травм?

— Ни о чем не жалею. Все, что ни делается, к лучшему. Сам переход был очень сложным. Вначале они не смогли меня заявить, и я очень много времени потерял — три недели, что ли. Тренироваться с командой не мог, работал сам.

И это сказалось на моем физическом состоянии, из-за этого, думаю, и начались травмы. Раньше я ни разу в карьере не травмировался, не пропускал матчей. А тут чуть время потерял, и из-за этого мои кондиции были не на высоком уровне. Но потом привык, а затем в команду пришел новый тренер.

— Нури Шахин, проведший блестящую игровую карьеру, а в позапрошлом сезоне тренировавший дортмундскую «Боруссию»...

— Да. Он стал мне доверять, а я с его приходом начал чувствовать себя намного лучше. В целом не могу сказать, что в своем первом сезоне в Турции смог показать себя на сто процентов, но, повторяю, ни о чем не жалею. Потому что иду к своей мечте.

— Насколько помогло в Стамбуле то, что вы играли там вместе с капитаном узбекской сборной Элдором Шомуродовым?

— Конечно, это очень помогает привыкнуть к чемпионату и другой стране, когда в команде есть твой соотечественник. Тем более что мы хорошо дружим, много общаемся. У нас там дома совсем рядом, в трех-четырех минутах пешком. Думаю, для обоих было очень хорошо, чтобы перешли в одну команду. Я еще перед переходом слышал, что Элдор тоже может там оказаться, и это стало одной из причин, почему я туда пошел.

— Недавно прошел слух, что вы можете вернуться в ЦСКА. Вами действительно интересуются?

— Не знаю об этом. Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своем развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и если покажу здесь хорошую игру, дай Бог, моя мечта сбудется.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 по июль 2025 года, после чего перешел в «Истанбул Башахшехир». Хавбек провел 72 матча за армейцев во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 22 результативные передачи.