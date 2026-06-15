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15 июня, 00:40

Файзуллаев — о возвращении в ЦСКА: «Сейчас это было бы неправильным решением»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Аббосбек Файзуллаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник сборной Узбекистана и экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в интервью «СЭ» рассказал, что не рассматривает возможность возвращения в московскую команду.

— Расскажите о сезоне в турецком «Истанбул Башакшехире» после того, как уехали из ЦСКА. Как вы вообще туда перешли и не жалеете ли об этом, учитывая, что дважды пропускали длительные отрезки из-за травм?

— Ни о чем не жалею. Все, что ни делается, к лучшему. Сам переход был очень сложным. Вначале они не смогли меня заявить, и я очень много времени потерял — три недели, что ли. Тренироваться с командой не мог, работал сам.

И это сказалось на моем физическом состоянии, из-за этого, думаю, и начались травмы. Раньше я ни разу в карьере не травмировался, не пропускал матчей. А тут чуть время потерял, и из-за этого мои кондиции были не на высоком уровне. Но потом привык, а затем в команду пришел новый тренер.

— Нури Шахин, проведший блестящую игровую карьеру, а в позапрошлом сезоне тренировавший дортмундскую «Боруссию»...

— Да. Он стал мне доверять, а я с его приходом начал чувствовать себя намного лучше. В целом не могу сказать, что в своем первом сезоне в Турции смог показать себя на сто процентов, но, повторяю, ни о чем не жалею. Потому что иду к своей мечте.

— Насколько помогло в Стамбуле то, что вы играли там вместе с капитаном узбекской сборной Элдором Шомуродовым?

— Конечно, это очень помогает привыкнуть к чемпионату и другой стране, когда в команде есть твой соотечественник. Тем более что мы хорошо дружим, много общаемся. У нас там дома совсем рядом, в трех-четырех минутах пешком. Думаю, для обоих было очень хорошо, чтобы перешли в одну команду. Я еще перед переходом слышал, что Элдор тоже может там оказаться, и это стало одной из причин, почему я туда пошел.

— Недавно прошел слух, что вы можете вернуться в ЦСКА. Вами действительно интересуются?

— Не знаю об этом. Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своем развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и если покажу здесь хорошую игру, дай Бог, моя мечта сбудется.

Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 по июль 2025 года, после чего перешел в «Истанбул Башахшехир». Хавбек провел 72 матча за армейцев во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 22 результативные передачи.

Аббосбек Файзуллаев.«Всегда буду благодарен ЦСКА. Он помог мне зацепиться в сборной». Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»

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Аббосбек Файзуллаев
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ФК Истанбул Башакшехир
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Файзуллаев: «Смотрел почти каждый матч ЦСКА в прошлом сезоне»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
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Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

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П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

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Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
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