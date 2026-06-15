Файзуллаев — о возвращении в ЦСКА: «Сейчас это было бы неправильным решением»
Полузащитник сборной Узбекистана и экс-игрок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в интервью «СЭ» рассказал, что не рассматривает возможность возвращения в московскую команду.
— Расскажите о сезоне в турецком «Истанбул Башакшехире» после того, как уехали из ЦСКА. Как вы вообще туда перешли и не жалеете ли об этом, учитывая, что дважды пропускали длительные отрезки из-за травм?
— Ни о чем не жалею. Все, что ни делается, к лучшему. Сам переход был очень сложным. Вначале они не смогли меня заявить, и я очень много времени потерял — три недели, что ли. Тренироваться с командой не мог, работал сам.
И это сказалось на моем физическом состоянии, из-за этого, думаю, и начались травмы. Раньше я ни разу в карьере не травмировался, не пропускал матчей. А тут чуть время потерял, и из-за этого мои кондиции были не на высоком уровне. Но потом привык, а затем в команду пришел новый тренер.
— Нури Шахин, проведший блестящую игровую карьеру, а в позапрошлом сезоне тренировавший дортмундскую «Боруссию»...
— Да. Он стал мне доверять, а я с его приходом начал чувствовать себя намного лучше. В целом не могу сказать, что в своем первом сезоне в Турции смог показать себя на сто процентов, но, повторяю, ни о чем не жалею. Потому что иду к своей мечте.
— Насколько помогло в Стамбуле то, что вы играли там вместе с капитаном узбекской сборной Элдором Шомуродовым?
— Конечно, это очень помогает привыкнуть к чемпионату и другой стране, когда в команде есть твой соотечественник. Тем более что мы хорошо дружим, много общаемся. У нас там дома совсем рядом, в трех-четырех минутах пешком. Думаю, для обоих было очень хорошо, чтобы перешли в одну команду. Я еще перед переходом слышал, что Элдор тоже может там оказаться, и это стало одной из причин, почему я туда пошел.
— Недавно прошел слух, что вы можете вернуться в ЦСКА. Вами действительно интересуются?
— Не знаю об этом. Сейчас вернуться туда было бы неправильным решением, потому что я уже сделал новый шаг в своем развитии. Хочу в топ-5 лиг Европы, и если покажу здесь хорошую игру, дай Бог, моя мечта сбудется.
Файзуллаев выступал за ЦСКА с августа 2023 по июль 2025 года, после чего перешел в «Истанбул Башахшехир». Хавбек провел 72 матча за армейцев во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 22 результативные передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
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2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
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4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
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5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
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6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
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7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
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8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
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9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
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Джон Кордоба
Краснодар
|17
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Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
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Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
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Алексей Батраков
Локомотив
|10
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Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
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Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
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Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
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Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5