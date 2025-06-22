В ЦСКА призвали болельщиков поддержать Челестини на фоне травли европейских СМИ

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо призвал болельщиков поддержать нового главного тренера армейцев Фабио Челестини после критики в европейских СМИ.

«Друзья, предлагаю поддержать Фабио в его решении принять наш клуб. Давайте сходим к нему на страничку, подпишемся и под последними публикациями оставим тренеру наши пожелания!» — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Также Брейдо прикрепил в посте ссылку на личную страницу швейцарского специалиста в социальной сети.

Ранее газета Tages-Anzeiger охарактеризовала переход Челестини как «моральное банкротство», а издание Neue Zurcher Zeitung поставило под сомнение его профессиональные ориентиры, назвав выбор «неоднозначным и спорным с этической точки зрения».