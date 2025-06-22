Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

22 июня, 16:18

В ЦСКА призвали болельщиков поддержать Челестини на фоне травли европейских СМИ

Сергей Ярошенко
Фабио Челестини.
Фото ПФК ЦСКА

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо призвал болельщиков поддержать нового главного тренера армейцев Фабио Челестини после критики в европейских СМИ.

«Друзья, предлагаю поддержать Фабио в его решении принять наш клуб. Давайте сходим к нему на страничку, подпишемся и под последними публикациями оставим тренеру наши пожелания!» — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Также Брейдо прикрепил в посте ссылку на личную страницу швейцарского специалиста в социальной сети.

Ранее газета Tages-Anzeiger охарактеризовала переход Челестини как «моральное банкротство», а издание Neue Zurcher Zeitung поставило под сомнение его профессиональные ориентиры, назвав выбор «неоднозначным и спорным с этической точки зрения».

Фабио Челестини.«Он для меня умер». Новый тренер ЦСКА подвергся травле от европейских СМИ и фанатов за переезд в Россию
Источник: Кирилл Брейдо
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фабио Челестини
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • northstand

    Вот уж не подумал бы, что скажу такое, но хочется, чтобы человек показал результат в ЦСКА, чтобы все эти писаки поели калл.

    23.06.2025

  • Sandy45

    Вы в адеквате, трезвы? Вы ж.опу с пальцем сравниваете. Одно дело осуждение человеческих качеств конкретного специалиста, как было с Николичем, а совсем другое- травля по политическим мотивам, затрагивающая наше с вами государство. Замалчивать и игнорировать мерзость- быть сочучастником, пусть и латентным. И никак иначе, запомните это на всю жизнь. Никаких оправданий вам быть не может.

    23.06.2025

  • Valekka

    " Давайте сходим к нему на страничку...."! Звучит довольно дусмысленно!:))

    22.06.2025

  • rashton22

    а что его поддерживать, он за деньгами погнался. Пусть терпит

    22.06.2025

  • Sergey Sparker

    Да наср...ь на этого Челестини, так же как было наср...ь на Николича. А вот когда по беспределу уволили Федотова, лично я переживал. Пришел мужик, не прогибался, сразу 2-е место и кубок, чуть упали результаты (причины совершенно объективные) ему сразу пинок под зад. Так что Брейдо перестань бредить и пошли бы вы, администрация, на корнеплод хрен.

    22.06.2025

  • Dreamlike

    Поражает, в ЦСКА поверили в утку раздутую свиноэкспресом

    22.06.2025

  • sdf_1

    Не в европейских СМИ, а только в швейцарских. Это первое. Второе. Про Николича после его ухода из ЦСКА тут тоже много чего писали и говорили. И на форуме, и в СЭ, и у разных блогеров. Ничего хорошего, кстати. Кто-то в АЕКе писал, что, дескать, надо защитить нашего тренера от травли в российских СМИ? Уверен, что нет. А почему? Да потому, что там никто это не читает. И здесь мы переходим к третьему. А зачем мы всё это читаем? Ведь не секрет, что в западных СМИ 95% материалов пишут либо сумасшедшие, либо идиоты. Швейцарская пресса не исключение. Четвёртое. Любая информация, если на неё не обращать внимание, живёт максимум час. А если обращать и бить во все колокола, то намного дольше. Поэтому ЦСКА надо поменять Брейдо. А то он добьётся того, что из его фамилии выпадет буква "й"

    22.06.2025

  • KlimA

    Фабио, нам давно похрен на зарубежные СМИ.. тебе, как коню, должно быть также..

    22.06.2025

  • Олег Кажедуб

    фабио не очкуй всё у тебя будет в нашей команде

    22.06.2025

  • андрей андреев

    чего его поддерживать? Он знал куда шел. Шел, чтобы заработать деньги, которые нигде бы больше не заработал. Он что, маленький ребенок? Я бы хотел, чтобы Челестини знал, что далеко не все болельщики ЦСКА рды ему в клубе и предпочли бы своего, русского.

    22.06.2025

  • Medovar

    Сергей, надо исправить заголовок, правильно "... на фоне травли европейскими СМИ" или "... на фоне травли в европейских СМИ".

    22.06.2025

  • karwin

    Эй, гейропские вражины, Руки прочь от Челестины!

    22.06.2025

  • gan75

    Болельщики Цска прям следят за европейскими СМИ и следуют тому, что там пишут...

    22.06.2025

    • Источник: защитника «Спартака» Мангаша предложили нескольким клубам из Испании и Португалии

    Агент экс-игрока «Челси» Балло подтвердил интерес «Спартака» к футболисту
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости