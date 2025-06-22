Источник: защитника «Спартака» Мангаша предложили нескольким клубам из Испании и Португалии

Представители защитника «Спартака» Рикарду Мангаша предложили футболиста нескольким Испании и Португалии, пишет Telecomasia.net.

По информации источника, сам футболист хотел бы сменить команду, а главный тренер красно-белых Деян Станкович не против ухода португальца, так как его продажа может освободить легионерское место для новичка.

Ранее сообщалось, что московский клуб хочет выручить от продажи защитника 1-2 миллиона евро.

Защитник перешел в «Спартак» в сентябре 2024 года из «Витории Гимарайнш». В прошедешем сезоне на счету 27-летнего португальца 17 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он отметился 3 голами. Действующий контракт Мангаша со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.