Агент экс-игрока «Челси» Балло подтвердил интерес «Спартака» к футболисту

Агент полузащитника «Вольфсберга» Тьерно Балло Петер Хюемерлехнер ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Спартака» к футболисту.

Ранее об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

«Я могу подтвердить интерес «Спартака» к Балло. Сделал ли российский клуб предложение? Мы ожидаем подробностей в течение следующей недели. После этого мы приступим к более детальному анализу ситуации», — сказал Хюемерлехнер «СЭ».

В прошедшем сезоне 23-летний Балло провел 37 матчей за австрийский клуб, забив 13 голов и отдав восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 5 миллионов евро.

Балло начал свою карьеру в «Челси», но не провел за лондонскую команду ни одного матча.