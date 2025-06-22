Футбол
22 июня, 17:11

Агент экс-игрока «Челси» Балло подтвердил интерес «Спартака» к футболисту

Микеле Антонов
Корреспондент
Тьерно Балло.
Фото Global Look Press

Агент полузащитника «Вольфсберга» Тьерно Балло Петер Хюемерлехнер ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Спартака» к футболисту.

Ранее об этом сообщила австрийская газета Kronen Zeitung.

«Я могу подтвердить интерес «Спартака» к Балло. Сделал ли российский клуб предложение? Мы ожидаем подробностей в течение следующей недели. После этого мы приступим к более детальному анализу ситуации», — сказал Хюемерлехнер «СЭ».

В прошедшем сезоне 23-летний Балло провел 37 матчей за австрийский клуб, забив 13 голов и отдав восемь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 5 миллионов евро.

Балло начал свою карьеру в «Челси», но не провел за лондонскую команду ни одного матча.

Футбол
РПЛ
ФК Вольфсберг
ФК Спартак (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Uncle Бeньсий.

    Дебилкин, я смотрю и в Новосибирске дураков хватает.))) Ты , мразота, Топтуну плюсуешь, не хер на меня сваливать, недоумок.))

    25.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Грозный, как жук навозный.)))

    25.06.2025

  • lvb

    Соси силос, "морква". Соси изо всех сил. Вдруг ума добавится? Хотя "это вряд ли"(с)

    23.06.2025

  • Роман Морковкин

    Мразь, у тебя же самого рейтинг -40к. Вот индеец безграмотный, это же надо 40 тыщ минусов собрать, просто жесть, как презирают здесь тебя, сошка.

    23.06.2025

  • Адри Купри

    Хорошим игрокам не ставят приставку - "экс".

    23.06.2025

  • lvb

    Колхозник, соси силос, приятного аппетита)). Твой индекс дури растет, "=3800". Прогрессируещь,коровий хвостокрут)

    22.06.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Даже не из Вольфсбурга, а из какого-то Вольсфберга:joy::joy::joy:

    22.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    Недоумок, занозы после деревяшки удалил? )) Или привычно?))

    22.06.2025

  • Uncle Бeньсий.

    К дебилу zega приползет, крыс по помойке гонять.

    22.06.2025

  • Darkman79

    Обе позиции лимитные,усилять некем)))Денисов обречен вечно играть,как и Умяров)

    22.06.2025

  • Роман Морковкин

    Деда, вот ссылочка, прочти. Я случайно натолкнулся недавно и точно про тебя и про твоего дружка ссыкливого Аглю Бэнцю. https://www.sport-express.ru/zozh/health/news/psihiatr-nazval-neozhidannyy-simptom-alcgeymera-2336664/ Я понял, почему вы нюх потеряли оба.

    22.06.2025

  • Sinaron

    Свинота, отползай )))

    22.06.2025

  • rashton22

    кто эту хрень всё время пишет? Надо блокировать

    22.06.2025

  • Эрик Стейн

    Ну и зачем левый вингер Спртаку?У Спартака уже давно требует усиления:1-правый защитник,2-опорник...остальные если и усилять-то игроками сильнее имеющихся, а то на правом фланге у команды 3 игрока(Бонгода,Медина,Солари) и не один не является стабильным)))

    22.06.2025

  • zega

    К "крысам с по-Мойки" точно не едет

    22.06.2025

  • Valekka

    Тело выросло,но мозг...

    22.06.2025

  • Vadson

    уровень образования и культуры.... Что ж из вас таких вырастет))))

    22.06.2025

  • тихоновнавсегда

    Судя по всему, вместо первой буквы "л" в фамилии, следует читать букву "б"...По другому этот "интерес" не обьяснить...

    22.06.2025

  • lvb

    Посмотрим матчасть. Гражданство Австрия. Рост 172 Левый вингер Контракт до лета 2027. Три сезона в австрийской лиге, 93 игры, 28+11 У нас этих "левых вингеров" как гуталина)) Спрашивается-зачем? Солари уже на выход? Мдя)

    22.06.2025

  • zoolord

    может уе..!!!

    22.06.2025

  • zoolord

    Показатели хорошие! Можно присмотреться. Да и цена нормальная.

    22.06.2025

  • Millwall82

    то нахи, то е баллы. Лучше Хюемерлехнера подпишите)

    22.06.2025

  • Dreamlike

    Перед Балло буквы не хватает

    22.06.2025

  • Sinaron

    Ну если агент Хрюемерлехнер, то точно в Спартаке будет играть )))

    22.06.2025

    • В ЦСКА призвали болельщиков поддержать Челестини на фоне травли европейских СМИ

    «Црвена Звезда» объявила о переходе Тикнизяна из «Локомотива»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

