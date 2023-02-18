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Сегодня, 22:29

В ЦСКА подтвердили новость о заинтересованности клуба в переходе Фалькао

Микеле Антонов
Корреспондент
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Радамель Фалькао.
Фото Global Look Press

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» подтвердил новость о том, что клуб был заинтересован в переходе нападающего «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао.

«Такой вариант был. Радамель — большой игрок», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что нападающий связывался с игроком ЦСКА Хорхе Карраскалем касательно потенциального перехода в стан армейцев.

Контракт 37-летнего Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Фалькао провел 17 матчей, в которых забил 2 гола.

Радамель Фалькао
ФК Райо Вальекано
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