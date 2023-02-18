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Сегодня, 22:27

Фалькао мог перейти в ЦСКА зимой

Иван Шитик
Корреспондент
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Радамель Фалькао.
Фото AFP

Нападающий Радамель Фалькао был близок к переходу в ЦСКА на правах аренды из «Райо Вальекано» до конца сезона. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

Футболист созванивался с полузащитником российской команды Хорхе Карраскалем и выразил готовность переехать в Москву.

Однако юристы 37-летнего нападающего рекомендовали ему отказаться от предложения из России.

Контракт Фалькао с испанской командой рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне ла лиги Фалькао провел 17 матчей, в которых забил 2 гола.

Источник: https://t.me/karpinside/27461
Радамель Фалькао
ФК Райо Вальекано
ФК ЦСКА (Москва)
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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