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В ЦСКА подтвердили, что Ахметов пропустит остаток сезона РПЛ

17:10
Ильзат Ахметов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Ильзат Ахметов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что полузащитник Ильзат Ахметов не сможет принять участие в оставшихся матчах текущего сезона РПЛ.

Вчера, 2 июня, 22-летний российский футболист перенес операцию на плече в Германии.

«Остаток нынешнего сезона он, разумеется, пропустит. Что касается сроков реабилитации, то ЦСКА объявит о них позже», — приводит слова Керимова «РИА Новости».

В сезоне-2019/20 Ахметов провел 30 матчей за армейцев, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200603/1572413972.html

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