В ЦСКА подтвердили, что Ахметов пропустит остаток сезона РПЛ

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что полузащитник Ильзат Ахметов не сможет принять участие в оставшихся матчах текущего сезона РПЛ.

Вчера, 2 июня, 22-летний российский футболист перенес операцию на плече в Германии.

«Остаток нынешнего сезона он, разумеется, пропустит. Что касается сроков реабилитации, то ЦСКА объявит о них позже», — приводит слова Керимова «РИА Новости».

В сезоне-2019/20 Ахметов провел 30 матчей за армейцев, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня.