В ЦСКА подтвердили, что Ахметов пропустит остаток сезона РПЛ
17:10
Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что полузащитник Ильзат Ахметов не сможет принять участие в оставшихся матчах текущего сезона РПЛ.
Вчера, 2 июня, 22-летний российский футболист перенес операцию на плече в Германии.
«Остаток нынешнего сезона он, разумеется, пропустит. Что касается сроков реабилитации, то ЦСКА объявит о них позже», — приводит слова Керимова «РИА Новости».
В сезоне-2019/20 Ахметов провел 30 матчей за армейцев, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.
Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня.
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