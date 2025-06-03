В ЦСКА опровергли информацию об уходе Гайича
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал слухи об уходе защитника команды Милана Гайича.
Ранее сербское издание MaxBet Sport сообщило, что 29-летний футболист не договорился с клубом о новом контракте. Действующее соглашение защитника истекает в конце июня.
«С Миланом, как и по Саулю, клуб ведет переговоры. Появившаяся информация неверна. Как переговоры пройдут, клуб сразу сообщит, к чему пришли стороны», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Он провел 112 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 9 результативных передач.
Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
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|10.10
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|Факел – Локомотив
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Зенит
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