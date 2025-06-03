Источник: Гайич не договорился о новом контракте и покинет ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич в ближайшее время покинет клуб, сообщает сербское издание MaxBet Sport.

По информации источника, 29-летний серб не сумел договориться с клубом о новом контракте. Действующее соглашение защитника истекает в конце июня.

Гайич выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Он провел 112 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 9 результативных передач.