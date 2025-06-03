Маркиньос признан лучшим игроком сезона в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос признан лучшим игроком сезона-2024/25 в команде, сообщает пресс-служба красно-белых.

25-летний бразилец набрал 39 процентов в голосовании среди болельщиков команды. Второе место занял Эсекьель Барко (27 процентов), третье — Манфред Угальде (13).

Маркиньос перешел в «Спартак» из «Ференцвароша» в августе 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 12 результативных передач.

«Спартак» набрал 57 очков и финишировал на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Также команда Деяна Станковича дошла до финала Пути регионов FONBET Кубка России, где уступила «Ростову» (1:2).