Пестряков — об «Акроне»: «Девятое место для дебютанта — нормальный результат»
Нападающий молодежной сборной России и «Акрона» Дмитрий Пестряков поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командой Узбекистана и оценил игру тольяттинского клуба в прошедшем сезоне РПЛ.
— Какие ожидания от матчей с Узбекистаном?
— Думаю, что будут интересные матчи, много борьбы. Пока не изучал соперника, в ближайшее время будем просматривать их.
— Как оцените сезон для себя и «Акрона»?
— Достаточно неплохо, девятое место для дебютанта — нормальный результат. Мы это заслужили.
— Рады, что Дзюба остается на следующий сезон?
— Конечно, он большой профессионал, игрок. С ним всегда проще, он делится опытом, дает советы. Он сильно нам поможет.
— Хотите в основную сборную России?
— Это моя цель и цель всех, кто тут находится.
Молодежная сборная России проведет две товарищеские встречи с Узбекистаном. Игры состоятся 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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