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3 июня 2025, 19:05

Пестряков — об «Акроне»: «Девятое место для дебютанта — нормальный результат»

Константин Белов
Корреспондент

Нападающий молодежной сборной России и «Акрона» Дмитрий Пестряков поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командой Узбекистана и оценил игру тольяттинского клуба в прошедшем сезоне РПЛ.

— Какие ожидания от матчей с Узбекистаном?

— Думаю, что будут интересные матчи, много борьбы. Пока не изучал соперника, в ближайшее время будем просматривать их.

— Как оцените сезон для себя и «Акрона»?

— Достаточно неплохо, девятое место для дебютанта — нормальный результат. Мы это заслужили.

— Рады, что Дзюба остается на следующий сезон?

— Конечно, он большой профессионал, игрок. С ним всегда проще, он делится опытом, дает советы. Он сильно нам поможет.

— Хотите в основную сборную России?

— Это моя цель и цель всех, кто тут находится.

Молодежная сборная России проведет две товарищеские встречи с Узбекистаном. Игры состоятся 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».

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Молодежная сборная России по футболу
ФК Акрон
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4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
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