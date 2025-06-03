Пестряков — об «Акроне»: «Девятое место для дебютанта — нормальный результат»

Нападающий молодежной сборной России и «Акрона» Дмитрий Пестряков поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командой Узбекистана и оценил игру тольяттинского клуба в прошедшем сезоне РПЛ.

— Какие ожидания от матчей с Узбекистаном?

— Думаю, что будут интересные матчи, много борьбы. Пока не изучал соперника, в ближайшее время будем просматривать их.

— Как оцените сезон для себя и «Акрона»?

— Достаточно неплохо, девятое место для дебютанта — нормальный результат. Мы это заслужили.

— Рады, что Дзюба остается на следующий сезон?

— Конечно, он большой профессионал, игрок. С ним всегда проще, он делится опытом, дает советы. Он сильно нам поможет.

— Хотите в основную сборную России?

— Это моя цель и цель всех, кто тут находится.

Молодежная сборная России проведет две товарищеские встречи с Узбекистаном. Игры состоятся 5 и 8 июня в Фергане на стадионе «Истиклол».