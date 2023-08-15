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Сегодня, 16:53

В «Ахмате» ответили, присутствуют ли Юран и Калешин в шорт-листе на пост главного тренера клуба

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» отреагировал информацию о том, что Сергей Юран и Евгений Калешин являются претендентами на пост главного тренера клуба.

Ранее о том, что главный тренер «Акрона» Евгений Калешин является претендентом на пост главного тренера «Ахмата» сообщал Sport24. О возможном назначении Сергея Юрана на аналогичный пост сообщал matchtv.ru.

«Присутствуют ли Калешин и Юран в шорт-листе «Ахмата»? Хорошие специалисты, но они работают. Сейчас не хочется обсуждать чью-либо кандидатуру, это будет неэтично. Тем более, у Юрана и Калешина действующие контракты с нынешними клубами.
«Ахмат» готов заплатить компенсацию за Юрана? Я не могу слухи комментировать. Мы расстались с Ташуевым, поблагодарили его за работу. Такое бывает, это футбол. Сейчас работаем над поиском нового тренера», — сказал Айдамиров «СЭ».

Во вторник, 15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Евгений Калешин
5
1
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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