В «Ахмате» ответили, присутствуют ли Юран и Калешин в шорт-листе на пост главного тренера клуба

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» отреагировал информацию о том, что Сергей Юран и Евгений Калешин являются претендентами на пост главного тренера клуба.

Ранее о том, что главный тренер «Акрона» Евгений Калешин является претендентом на пост главного тренера «Ахмата» сообщал Sport24. О возможном назначении Сергея Юрана на аналогичный пост сообщал matchtv.ru.

«Присутствуют ли Калешин и Юран в шорт-листе «Ахмата»? Хорошие специалисты, но они работают. Сейчас не хочется обсуждать чью-либо кандидатуру, это будет неэтично. Тем более, у Юрана и Калешина действующие контракты с нынешними клубами.

«Ахмат» готов заплатить компенсацию за Юрана? Я не могу слухи комментировать. Мы расстались с Ташуевым, поблагодарили его за работу. Такое бывает, это футбол. Сейчас работаем над поиском нового тренера», — сказал Айдамиров «СЭ».

Во вторник, 15 августа «Ахмат» объявил об отставке Сергея Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.