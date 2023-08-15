Лепехин счиатет, что сейчас у «Зенита» нет былого запаса прочности

Ветеран «Зенита» Константин Лепехин оценил выступления команды из Санкт-Петербурга на старте сезоне-2023/24.

«У «Зенита» с этим сейчас все в порядке или нет былого запаса прочности? Его нет. Но из-за того, что идет определение стартового состава, а не потому, что защитники плохие. Семак пока определяется с двумя центральными защитниками. У «Зенита» проблемы с атакующими действиями, с реализацией и созданием моментов. Если раньше при Малкоме можно было создать один — два момента, которые этот легионер реализовывал, то сейчас никто эту роль на себя не взял», — приводит слова Лепехина «Евро-Футбол.Ру».

После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.