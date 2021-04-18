Президент «Урала» заявил, что Панюков не должен был бить пенальти

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил, что нападающий Андрей Панюков не должен был исполнять пенальти в матче 26-го тура Тинькофф — РПЛ против «Рубина» (0:1), потому что он недавно вышел на замену.

На 82-й минуте полузащитник «Рубина» Денис Макаров получил вторую желтую карточку за нарушение правил в своей штрафной, но Панюков не реализовал пенальти.

«Удачи, как говорится, не хватило, забей пенальти, еще удалили игрока у соперника, у нас было бы преимущество, но не повезло, — цитирует ТАСС Иванов. — Я считаю, что Андрей [Панюков] не должен был бить пенальти, потому что он недавно вышел на замену, как следует еще не вошел в игру, не разогрелся, но ничего страшного не произошло, проиграли, но при хорошей игре. Мы очень много играем хорошо, но не получается, командой доволен, проявили характер.

26-летний Панюков выступает за «Урал» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.