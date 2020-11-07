«Урал» — «Спартак»: гол красно-белых засчитан ошибочно?
На 6-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» ошибся арбитр Павел Кукуян, засчитав взятие ворот хозяев поля.
Рефери не обратил внимания на то, что за мгновение до гола Александра Соболева Джордан Ларссон в прыжке сыграл грубо против Николая Золотова. Судье могли бы помочь видеоассистенты Игорь Панин и Николай Еремин, но они не сделали этого.
Кукуян должен был отменить гол, назначить штрафной удар в пользу «Урала» и вынести предупреждение Ларссону. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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