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«Урал» — «Спартак»: гол красно-белых засчитан ошибочно?

15:40
Эпизод матча «Урал» — «Спартак».
Эпизод матча «Урал» — «Спартак».
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На 6-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» ошибся арбитр Павел Кукуян, засчитав взятие ворот хозяев поля.

Рефери не обратил внимания на то, что за мгновение до гола Александра Соболева Джордан Ларссон в прыжке сыграл грубо против Николая Золотова. Судье могли бы помочь видеоассистенты Игорь Панин и Николай Еремин, но они не сделали этого.

Кукуян должен был отменить гол, назначить штрафной удар в пользу «Урала» и вынести предупреждение Ларссону. (Александр Бобров)

Урал — Спартак

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