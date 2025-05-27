«Урал» и «Ахмат» встретятся в переходном матче РПЛ

«Урал» и «Ахмат» встретятся в первом стыковом матче за место в премьер-лиге в среду, 28 мая. Игра пройдет на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «VK Видео», ставшая вещателем переходных матчей между клубами РПЛ и первой лиги в сезоне-2024/25.

С ключевыми событиями и результатом игры «Урал» — «Ахмат» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Россия. Стыковые матчи. Стыковые матчи.

28 мая 2025, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)

Ответная встреча команд состоится в Грозном в субботу, 31 июня.

В сезоне-2024/25 «Ахмат» занял 14-е место в РПЛ, а «Урал» финишировал на четвертой строчке турнирной таблицы первой лиги.