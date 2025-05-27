Сметанин сравнил Тюкавина с Овечкиным и Холанном

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что руководство бело-голубых продлило контракт с нападающим Константином Тюкавиным.

По данным «СЭ», форвард заключил новое соглашение с клубом в четверг, 22 мая. Контракт действует до 2030 года, зарплата 22-летнего россиянина немного увеличилась, а сумма отступных для европейских клубов осталась прежней — 20 миллионов евро.

«Решение о продлении контракта с Тюкавиным — вроде неожиданное, но на самом деле своевременное. Во-первых, клуб правильно сделал, что поддержал игрока, своего воспитанника, в тяжелый момент долгого восстановления после «крестов». Во-вторых, кто как не Тюкавин может стать символом современного «Динамо»? Когда веришь в спортсмена, а он готов биться за клуб, ему спокойно можно дать очень долгий контракт. Примеры — Овечкин в «Вашингтоне» и Холланн в «Манчестер Сити», — сказал Сметанин «СЭ».

В сезоне-2024/25 Тюкавин забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

2 марта 2025 года во время матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1) Тюкавин получил повреждение крестообразной связки колена. Он перенес операцию 6 марта. Период реабилитации займет у футболиста около 6 месяцев.