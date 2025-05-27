Гендиректор «Крыльев Советов» об уходе Осинькина: «Настало время перемен»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал уход Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.

Самарцы объявили об уходе 59-летнего специалиста во вторник, 27 мая. Клуб не стал продлевать контракт с тренером.

«Спасибо, Игорь Витальевич! В первые месяцы работы в клубе мы столкнулись с уникальной ситуацией для футбола, где множество факторов требовали внимательного и поэтапного подхода к решению глобальных задач. Для меня было честью пройти этот путь вместе с одним из лучших тренеров российского футбола — Игорем Осинькиным. В непростые времена он помог сохранить командный дух и целеустремленность. То, что мы увидели на поле в весенней части чемпионата, заметно сказалось на росте посещаемости наших матчей!

После долгих обсуждений мы пришли к обоюдному решению не продлевать контракт с главным тренером «Крыльев», который возглавлял команду последние пять лет. Теперь настало время перемен. Необходимо помнить, что перемены всегда открывают новые возможности! Уверен, что как для Игоря Витальевича, так и для клуба начинается период перезагрузки», — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.

Игорь Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с июля 2020 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла десятое место в РПЛ с 31 очком в 30 матчах.