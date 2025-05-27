Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Гендиректор «Крыльев Советов» об уходе Осинькина: «Настало время перемен»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер-Абрамян прокомментировал уход Игоря Осинькина с поста главного тренера команды.

Самарцы объявили об уходе 59-летнего специалиста во вторник, 27 мая. Клуб не стал продлевать контракт с тренером.

«Спасибо, Игорь Витальевич! В первые месяцы работы в клубе мы столкнулись с уникальной ситуацией для футбола, где множество факторов требовали внимательного и поэтапного подхода к решению глобальных задач. Для меня было честью пройти этот путь вместе с одним из лучших тренеров российского футбола — Игорем Осинькиным. В непростые времена он помог сохранить командный дух и целеустремленность. То, что мы увидели на поле в весенней части чемпионата, заметно сказалось на росте посещаемости наших матчей!

После долгих обсуждений мы пришли к обоюдному решению не продлевать контракт с главным тренером «Крыльев», который возглавлял команду последние пять лет. Теперь настало время перемен. Необходимо помнить, что перемены всегда открывают новые возможности! Уверен, что как для Игоря Витальевича, так и для клуба начинается период перезагрузки», — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.

Игорь Осинькин возглавлял «Крылья Советов» с июля 2020 года. В сезоне-2024/25 команда под его руководством заняла десятое место в РПЛ с 31 очком в 30 матчах.

Источник: Telegram-канал Роберта Тер-Абрамяна
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Читайте также
Клопп вызвал сразу два состава на сборы. Решение поможет сборной Германии?
Альба в «Ростове»: не успех и не провал. Нужны ли такие иностранные тренеры РПЛ?
Карпин объяснял Соболеву, как играть в его команде, а Сафонов поразил больше всех. Что случилось в сборной России
Популярное видео
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кострома: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Урал» — «Ахмат»: время начала и трансляция переходного матча РПЛ

Тимощук о стандартах в «Зените»: «Ориентируемся на «Арсенал», мониторим ведущие чемпионаты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости