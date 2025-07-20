Умяров отказался комментировать судейство после победы «Спартака» над махачкалинским «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров не стал комментировать судейство после победы красно-белых над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

По ходу встречи красно-белым не засчитали 4 гола. Главным арбитром встречи работал Василий Казарцев. После игры генеральный директор «Спартака» Олег Малышев выразил недовольство работой арбитров.

«Не хочу комментировать судейство в матче с махачкалинским «Динамо», прежде всего хочется поговорить об игре, которая, как я считаю, не удалась «Спартаку» после удаления. После того как «Динамо» осталось в меньшинстве, наступило какое-то успокоение. Над этим нужно работать. Несмотря на победу, у меня очень большое чувство недосказанности», — цитирует Умярова Sport24.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Балтику». Игра пройдет 26 июля. 27 июля махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом».