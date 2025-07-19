Гендиректор «Спартака» Малышев: «Качество судейства не соответствовало уровню РПЛ»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил работу арбитров после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

Главным арбитром матча работал Василий Казарцев. По ходу встречи были не засчитаны 4 гола красно-белых.

— Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отмененный гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные желтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Балтику». Игра пройдет 26 июля. 27 июля махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом».