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20 июля 2025, 15:28

Писарский обратился к болельщикам «Сочи» и «Крыльев»: «Наверное, не оправдал ваши ожидания, но я честен перед собой»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экс-нападающий «Сочи» и «Крыльев Советов» Владимир Писарский обратился к болельщикам бывших клубов.

3 июля РФС объявил об отстранении форварда от любой футбольной деятельности на 4 года (3 из них — условно) из-за косвенного участия в процессе ставок.

«Многие начитаны, наслышаны и в курсе той ситуации, в которой я оказался. Наверное, добавлять что-то или комментировать смысла нет, так как мой представитель Антон Смирнов рассказал все детально, как было на самом деле. Пытался донести правду до окружающих, до тех людей, которые хотели разобраться в этом. Надеюсь, у него это получилось.

В первую очередь хотелось поблагодарить всех, кто поддерживает меня в этой ситуации. Огромное вам спасибо. Мне очень приятно. Это дает силы идти дальше и не опускать руки. Также хотелось попрощаться с болельщиками, так как «Сочи» не продлили контракт со мной, а «Крылья Советов» расторгли контракт. Поэтому хотел попрощаться с болельщиками, поблагодарить их за теплый прием и поддержку. Наверное, я не оправдал ваши ожидания, я это понимаю. Но на то были причины: болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки. Много нюансов, к сожалению, о которых никто не знает. Не хочу на это скидывать, но любой адекватный человек поймет, что это очень сильно влияет на твое состояние, как физическое, так и ментальное.

Но это футбол, это жизнь. Бывают белые и черные полосы. Несмотря на это, я честен перед собой. Я знаю, что пытался максимально помочь командам. Я отдавался на тренировках по максимуму, не жалел себя. Не дадут соврать Игорь Осинькин и Роберт Морено. Я пахал как мог, но бывает в жизни — что-то получается, а что-то не получается», — сказал Писарский в видео, которое опубликовал его представитель Антон Смирнов.

РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме.

Источник: Telegram-канал Антона Смирнова
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2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
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15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
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