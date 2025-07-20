Ребров рассказал, в какой момент понял, что вратари — «безумные люди»

Экс-голкипер «Спартака», а ныне технический координатор клуба Артем Ребров ответил на вопрос «СЭ» об особенностях в поведении вратарей.

— Есть мнение, что вратари — народ сумасшедший. Что вы думаете об этом?

— Я в понедельник, когда бежал впервые 30 километров и ввязался в подготовку к марафону, понял, что действительно, вратари — безумные люди.

— А в обычной жизни?

— Да нет. Абсолютно нормальные. Как и все: бывают безумные, бывают спокойные. Да, со своими странностями и особенностями, но это часть жизни.



20 июля Артем Ребров принял участие в VK Fest 2025.