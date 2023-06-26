Уилкшир: «Оренбург» под руководством Лички показывал зрелищный футбол. Верю, что нечто похожее будет и в «Динамо»
Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером бело-голубых.
«Как болельщик «Динамо», могу только надеяться, что это правильное решение. Удивлен ли я этим назначением? У Марцела отличное резюме, «Оренбург» показывал зрелищный, привлекательный футбол. Я верю, что нечто похожее будет и в «Динамо», болельщики хотят приходить на стадион и получать удовольствие от атакующей игры. Смысл футбола не только в результатах, но и в развлечении для людей. И только время покажет, насколько решение было правильным, насколько Личка сможет раскрыть этих футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Уилкшира.
22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года. 25 июня сообщалось, что Личка прилетел в Москву и получил шарф бело-голубых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -