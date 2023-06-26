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Уилкшир: «Оренбург» под руководством Лички показывал зрелищный футбол. Верю, что нечто похожее будет и в «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал назначение Марцела Лички главным тренером бело-голубых.

«Как болельщик «Динамо», могу только надеяться, что это правильное решение. Удивлен ли я этим назначением? У Марцела отличное резюме, «Оренбург» показывал зрелищный, привлекательный футбол. Я верю, что нечто похожее будет и в «Динамо», болельщики хотят приходить на стадион и получать удовольствие от атакующей игры. Смысл футбола не только в результатах, но и в развлечении для людей. И только время покажет, насколько решение было правильным, насколько Личка сможет раскрыть этих футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Уилкшира.

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с московский клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года. 25 июня сообщалось, что Личка прилетел в Москву и получил шарф бело-голубых.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-u-lichki-otlichnoe-rezyume-i-zrelishhny-j-futbol/
Люк Уилкшир
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