Фомин признался, что хотел бы продолжать участвовать в турнирах УЕФА
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин верит, что через год российские клубы вернутся в еврокубки.
«Хочется верить, я так скажу. Уже рассказывал свои мысли об этом. Когда ты был ребенком лет 6-7, ты ждал каждый вечерний матч Лиги чемпионов или Кубка УЕФА. Радовался, когда наши команды там побеждали. И мечтал сам поучаствовать в таких матчах. Конечно, хочется играть и оставаться в УЕФА, чтобы у нас были еврокубки, чтобы мы могли слушать гимн Лиги чемпионов, стоя на поле, а не только по телевизору. Будем надеяться и верить в лучшее», — приводит ТАСС слова Фомина.
Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.
Источник: https://tass.ru/sport/18118243
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