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Сегодня, 13:27

Фомин признался, что хотел бы продолжать участвовать в турнирах УЕФА

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин верит, что через год российские клубы вернутся в еврокубки.

«Хочется верить, я так скажу. Уже рассказывал свои мысли об этом. Когда ты был ребенком лет 6-7, ты ждал каждый вечерний матч Лиги чемпионов или Кубка УЕФА. Радовался, когда наши команды там побеждали. И мечтал сам поучаствовать в таких матчах. Конечно, хочется играть и оставаться в УЕФА, чтобы у нас были еврокубки, чтобы мы могли слушать гимн Лиги чемпионов, стоя на поле, а не только по телевизору. Будем надеяться и верить в лучшее», — приводит ТАСС слова Фомина.

Российские клубы и сборная по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА.

Источник: https://tass.ru/sport/18118243
Даниил Фомин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
УЕФА
ФИФА
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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