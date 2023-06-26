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В «Зените» сообщили, когда Малком и Ренан вернутся в расположение команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, когда форвард петербуржцев Малком и защитник Роберт Ренан приедут на тренировочный сбор команды.

«Вчера вечером я разговаривал с Малкомом, он полон сил и очень хочет вернуться. Сейчас он немного отдохнет и через пару дней уже окажется у нас. С Робертом то же самое», — цитирует Оливейру официальный сайт «Зенита».

Малком и Ренан были вызваны в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи против Гвинеи (4:1) и Сенегала (2:4).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-06-23-zenit-pristupil-k-letnim-gazprom-trenirovochnym-sboram-.htm
Малком Филипе (Малком)
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