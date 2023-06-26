В «Зените» сообщили, когда Малком и Ренан вернутся в расположение команды

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра рассказал, когда форвард петербуржцев Малком и защитник Роберт Ренан приедут на тренировочный сбор команды.

«Вчера вечером я разговаривал с Малкомом, он полон сил и очень хочет вернуться. Сейчас он немного отдохнет и через пару дней уже окажется у нас. С Робертом то же самое», — цитирует Оливейру официальный сайт «Зенита».

Малком и Ренан были вызваны в состав сборной Бразилии на товарищеские матчи против Гвинеи (4:1) и Сенегала (2:4).