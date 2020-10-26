«Уход Газизова сказался. Его уровень вы видите в таблице». Эмоциональное заявление председателя совета директоров «Уфы»

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов отреагировал на критику команды и упреки в свой адрес. После 12 туров уфимцы располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 6 очками.

«Да, мы сегодня — на последнем месте в премьер-лиге. И я понимаю чувства болельщиков. В том числе и тех, кто призывает меня уйти в отставку. Что ж, нет ничего легче отставки. Но в начале я все же расскажу о том, как мы оказались в этой ситуации, и есть ли шансы ее исправить.

Бюджет у «Уфы» один из самых маленьких в лиге — около 1 млрд. Он формируется из средств частных компаний, которые аккумулируются в республиканской инвесткомпании АО Региональный Фонд. Эти средства всегда направлялись на футбол четко в соответствии с установленным графиком.

Всегда. Но не тогда, когда началась пандемия. В этом году клуб финансировался на 15-20% от сметы вплоть до сентября. Но у меня язык не повернется упрекнуть руководство республики за то, что деньги Регфонда тратились на борьбу с ковидом.

Бюджетные деньги надо ждать месяцами, а регфонд оперативно закупал все необходимое.

Купить СИЗы для врачей или подписать, условно, Ломовицкого и Мелкадзе? Вы бы сами что выбрали, дорогой болельщик, шлющий мне проклятия в личку? А может быть вы подсчитаете в количестве не погибших людей стоимость вашего требования подписать звездных игроков? Ведь отчасти из-за отсутствия в «Уфе» этих звезд Башкирия сегодня — на одном из первых с конца мест по количеству погибших от короновируса...

Да, мы отпустили 3-4 игроков основы. Но на эти деньги, по сути, клуб был спасен от банкротства. Мы затянули пояса, сократили в разы зарплату управленцам. По сути, полгода клуб жил только на заработанные самим собой деньги.

Мы набрали много молодых игроков, не каждый из которых потянет уровень РПЛ. Но некоторые — потянут и станут новыми фомиными и уруновыми, по которым вы сейчас так плачете и имена которых вам не были знакомы год назад так же, как сейчас не знакомы имена Камилова и Андрича.

Жить на деньги средненького клуба ФНЛ мы заканчиваем. Спонсоры приняли решение возобновить финансирования в прежнем объеме. Жаль, что технически средства не успели помочь нам в это трансферное окно — были договоренности с несколькими сильными игроками. Но зимой мы обязательно усилимся. А пока будет шанс сделать себе имя кому-то из молодых. Надеюсь, они понимают, что этой возможностью надо жилы порвать, но воспользоваться.

Да, уход Шамиля сказался. Его уровень вы видите в турнирной таблице. Но, «Уфа» сильна тем, что Шамиль был не один. Башкирский футбол 10 лет назад создавали на 90% те люди, которые и сейчас им управляют. У нас каждый на своем месте знает, что нужно делать. А что делать не нужно. Каждый из нас связан пуповиной с сотнями тысяч башкирских болельщиков и никогда не позволит себе стать могильщиком башкирского футбола.

Поэтому давайте прекратим истерить. «Уфа» уже бывала в зоне вылета. Но никогда не вылетала. Не вылетит и сейчас. Так что давайте в воскресенье пойдем на «Нефтяник» и победим вместе «Урал». А потом снова начнем упорно пробиваться к новым встречам со Стивеном Джеррардом и другими такими ребятами», — написал Мурзагулов в Instagram.