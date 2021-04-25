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«Уфа» — «Сочи»: Панин правильно не назначил пенальти

16:15
«Уфа» — «Сочи»: Панин правильно не назначил пенальти.
«Уфа» — «Сочи»: Панин правильно не назначил пенальти.
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На 63-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Сочи» арбитр Игорь Панин принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В их штрафной площади после удара Морица Бауэра действительно произошел контакт мяча с левой рукой Данила Пруцева. Но она находилась в естественном положении — сочинец прижал обе руки к телу.

(Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры