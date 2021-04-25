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«Уфа» — «Сочи»: Панин ошибочно вынес предупреждения Нобоа и Камилову

16:07
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На 52-й минуте матча 27-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — «Сочи» арбитр Игорь Панин ошибочно вынес предупреждение полузащитнику гостей Кристиану Нобоа после падения Вячеслава Кротова.

А семь минут спустя судья также ошибочно наказал желтой карточкой уже хавбека «Уфы» Владислава Камилова, который вообще не нарушил правила.

(Александр Бобров)

Уфа — Сочи

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