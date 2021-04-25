Олич поделился мнением о кадровых проблемах ЦСКА перед игрой со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о кадровых проблемах армейцев перед игрой 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«Такая ситуация, что и в прошлом матче, и в сегодняшнем у нас мало футболистов, которые могут конкурировать за место в составе. Надо готовиться к каждой игре с теми кадрами, которые есть. Может, к следующему матчу, через 7 дней пара игроков вернется, и ситуация станет лучше. Что касается физического состояния — все хорошо. Поле, стадион, атмосфера — надеюсь, мои футболисты готовы показать хороший футбол. Проблемы с резервом? Каждый игрок важен, можно делать по 5 замен, кто-то может выйти со скамейки и изменить игру. Но у меня нет выбора. Все, кто сегодня готов, должны показать максимум», — сказал в эфире «Матч ТВ» Олич.

В запасе армейцев на игру против «Спартака» заявлено 5 запасных, из них — 4 полевых игрока. У «Спартака» в запасе 7 полевых и 2 вратаря.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится сегодня, 25 апреля. Начало встречи — в 16.30 (мск).