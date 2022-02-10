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«Локомотив» обыграл «Гетеборг» в товарищеском матче

Анна Горшкова
Корреспондент
«Локомотив».
Фото ФК «Локомотив»

«Локомотив» одержал победу над шведским клубом «Гетеборг» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Первый гол на 8-й минуте забил нападающий Ян Кухта. Затем «Гетеборг» дважды забил и команды ушел на перерыв со счетом 1:2.

Во втором тайме на 68-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов и сравнял счет в матче, а через шесть минут Джирано Керк вывел «Локомотив» вперед. На 85-й минуте Мацей Рыбус забил четвертый гол в ворота шведского клуба.

Мацей Рыбус
Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Джирано Керк
Ян Кухта
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