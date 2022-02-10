«Локомотив» обыграл «Гетеборг» в товарищеском матче
«Локомотив» одержал победу над шведским клубом «Гетеборг» в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 4:2.
Первый гол на 8-й минуте забил нападающий Ян Кухта. Затем «Гетеборг» дважды забил и команды ушел на перерыв со счетом 1:2.
Во втором тайме на 68-й минуте забил полузащитник Рифат Жемалетдинов и сравнял счет в матче, а через шесть минут Джирано Керк вывел «Локомотив» вперед. На 85-й минуте Мацей Рыбус забил четвертый гол в ворота шведского клуба.
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|36
|
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|18
|10
|1
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|31
|
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|
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|
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|
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15
|Уфа
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|
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|Химки
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|2
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|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
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Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
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Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
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Себастьян Шиманьски
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|Ж
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Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
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Спартак
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